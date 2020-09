Legge Covid-19, ok all'aiuto agli indipendenti, ma non c'è intesa sui criteri (Di giovedì 17 settembre 2020) Per il Nazionale le aziende dovrebbero ricevere un sostegno solo se erano redditizie prima della crisi Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Per il Nazionale le aziende dovrebbero ricevere un sostegno solo se erano redditizie prima della crisi

«Aumenteremo ulteriormente i posti di terapia intensiva disponibili». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Nei mesi scorsi – ha ricordato De Luca – abbiamo realizzato in ...

Come il Covid-19 può contagiare l’economia

Abitudini, paura, costi irrecuperabili sono i tre possibili canali di trasmissione del Covid-19 all’economia che possono generare conseguenze gravi nel lungo termine. A dirlo è uno studio di Morningst ...

Nuovo ricovero in Area Covid: si tratta di un paziente della provincia di Siena

Dopo alcuni mesi torna quindi operativa l’Area Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che, di fatto, è sempre stata attiva, con una disponibilità di ricovero fino a 90 posti letto. Il paz ...

