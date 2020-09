Interdetto medico a Napoli: accusato di abusi sessuali nei confronti di 2 pazienti (Di giovedì 17 settembre 2020) Interdetto un medico di Napoli, in servizio presso il Day Surgery Senologia Istituto Tumori “Pascale”: accusato di abusi sessuali su due sue pazienti. I fatti risalgono a giugno 2018 alla fine del 2019. Grave l’accusa che pende su di un medico del Day Surgery Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” – il dottor Raffaele Tortoriello. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020)undi, in servizio presso il Day Surgery Senologia Istituto Tumori “Pascale”:disu due sue. I fatti risalgono a giugno 2018 alla fine del 2019. Grave l’accusa che pende su di undel Day Surgery Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” – il dottor Raffaele Tortoriello. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

