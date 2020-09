Incidente in Sardegna, si ribalta un fuoristrada: un morto ed un ferito grave (Di giovedì 17 settembre 2020) grave Incidente in Sardegna dove un fuoristrada si è ribaltato: muore un operatore della Protezione Civile, grave la collega Un nuovo Incidente mortale sulle strade italiane questo pomeriggio. In Sardegna, tra Pabillonis e Sardara, un fuoristrada ha perso il controllo e si è ribaltato mentre percorreva la strada provinciale 69. A morire nell’impatto è un … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 settembre 2020)indove unsi &eto: muore un operatore della Protezione Civile,la collega Un nuovomortale sulle strade italiane questo pomeriggio. In, tra Pabillonis e Sardara, unha perso il controllo e si &eto mentre percorreva la strada provinciale 69. A morire nell’impatto &e; un … Questo articolo &e; stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

PABILLONIS. Gravissimo incidente stradale alle porte di Pabillonis intorno alle 17,30 di oggi 17 settembre. C’è una vittima certa, ma si teme anche per un’altra persona che in questo momento è nelle m ...

Il Tar sospende l'ordinanza della Sardegna sui test per il coronavirus

È stata sospesa l'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che prevedeva test Covid 19 per chi arriva in Sardegna dal 14 settembre al 7 ottobre. Il provvedimento, come già annunciato, ...

Covid. Il Tar Sardegna sospende ordinanza Solinas su test obbligatori per chi arriva sull’isola

Il Tribunale ha accolto la domanda di sospensiva del Governo solo per gli articoli 10, l'11 e il 12 dell'ordinanza regionale. Il motivo è nel limite imposto alla circolazione delle persone, diritto pr ...

