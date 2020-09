Gf Vip, Fausto Leali choc: «Mussolini e Hitler…». La regia non stacca in tempo. Fan furiosi: «Squalificatelo» (Di giovedì 17 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Fausto Leali choc: «Mussolini ha fatto delle cose buone, Hitler…». Fan furiosi su Twitter: «Squalificatelo». Polverone sulle dichiarazioni del cantante 75enne nella casa più spiata d’Italia. Fausto Leali, parlando con Patrizia de Blanck, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah e Massimiliano Morra, avrebbe elogiato Benito Mussolini. «Mussolini – avrebbe detto – ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini». La regia avrebbe subito staccato l’inquadratura, ma i telespettatori più ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 settembre 2020) Grande Fratello Vip,: «ha fatto delle cose buone, Hitler…». Fansu Twitter: «». Polverone sulle dichiarazioni del cantante 75enne nella casa più spiata d’Italia., parlando con Patrizia de Blanck, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah e Massimiliano Morra, avrebbe elogiato Benito. «– avrebbe detto – ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di». Laavrebbe subitoto l’inquadratura, ma i telespettatori più ...

