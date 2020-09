Europa League | il Milan parte bene | Shamrock Rovers battuto 2-0

(Di giovedì 17 settembre 2020) DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Al Tallaght Stadium di Dublino rila stagione deldi Stefano Pioli che vince per 2-0 contro lonel secondo turno preliminare di. Decisive le reti di Ibrahimovic, che torna a segnare in una competizione europea con la maglia deldopo otto anni dall'ultima volta nel 2012, e Calhanoglu. Tra una settimana, nel terzo turno preliminare, i rossoneri ospiteranno a San Siro i norvegesi del Bodo-Glimt. A Dublino avvio di personalità delche gestisce palla nella metà campo offensiva riuscendo a limitare gli attacchi avversari ma mancando di precisione negli ultimi 16 metri. Il primo squillo del match è però dei biancoverdi: errore di Bennacer e ...

