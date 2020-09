“Don Malgesini ucciso da un ca**o di immigrato clandestino e mafioso”: i violenti commenti di un giornalista del Tg2 (Di giovedì 17 settembre 2020) L’assassinio di Don Malgesini a Como continua a far discutere. Il prete di 51 anni è stato ucciso il 15 settembre con una coltellata sferrata da un senzatetto di origini straniere con problemi psichici. Della morte del “prete degli ultimi” profondamente amato dalla sua comunità – e non solo – si dibatte anche sul web. Fanno discutere i post e i commenti del giornalista del Tg2 Andrea Romoli che in un post su Facebook, poi rimosso, ha utilizzato parole molto dure. “L’omicida è un immigrato clandestino violento e mafioso. Gli immigrazionisti che sui media e la rete cercano, come al solito, di derubricare l’ennesimo atto di violenza da parte dei migranti come atto di follia devono farsene una ragione. Siamo in pericolo, ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) L’assassinio di Dona Como continua a far discutere. Il prete di 51 anni è statoil 15 settembre con una coltellata sferrata da un senzatetto di origini straniere con problemi psichici. Della morte del “prete degli ultimi” profondamente amato dalla sua comunità – e non solo – si dibatte anche sul web. Fanno discutere i post e ideldel Tg2 Andrea Romoli che in un post su Facebook, poi rimosso, ha utilizzato parole molto dure. “L’omicida è unviolento e mafioso. Gli immigrazionisti che sui media e la rete cercano, come al solito, di derubricare l’ennesimo atto di violenza da parte dei migranti come atto di follia devono farsene una ragione. Siamo in pericolo, ...

Pontifex_it : Preghiamo insieme alla comunità comasca per don Roberto Malgesini, testimone fino al martirio della carità verso i… - NekOfficial : Non ho conosciuto Don Roberto Malgesini. Mi inchino dinnanzi a lui e a tutti quelli che donano la loro vita per gli… - oss_romano : #16settembre Don #Malgesini Un uomo che aveva dedicato interamente la sua vita agli ultimi degli ultimi, quelli ch… - diariotv2000 : RT @Pontifex_it: Preghiamo insieme alla comunità comasca per don Roberto Malgesini, testimone fino al martirio della carità verso i più pov… - EdmundKowalski5 : RT @Pontifex_it: Preghiamo insieme alla comunità comasca per don Roberto Malgesini, testimone fino al martirio della carità verso i più pov… -

