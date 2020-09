Covid | la comunità cinese trema Il virus anche da noi | test di massa e chat impazzite

Italia_Notizie : Feste 'allargate' nei bar, scoppia il caso peruviani: almeno 70 col Covid - Notiziedi_it : Covid Lazio, il bollettino: 148 nuovi casi e un morto. A Roma indagine su luoghi aggregazione comunità peruviana - Notiziedi_it : Covid Lazio, il bollettino: 148 nuovi casi e un morto. A Roma indagine su luoghi aggregazione comunità peruviana -

Ultime Notizie dalla rete : Covid comunità

La Pressa

Nella sua ultima riunione la Banca del Giappone ha mantenuto una politica monetaria invariata, e ha leggermente migliorato la sua visione dell'economia, suggerendo che forse non era necessaria in fond ...IVREA - Design for the next community è il progetto organizzato dalla Città di Ivrea, vincitore del bando "Festival dell'Architettura" promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mi ...Ilaria Capua è tornata a parlare di coronavirus nel corso del programma “DiMartedì” su La7. Il momento più pericoloso, ha spiegato l’esperta parlando del contagio, è un pranzo in famiglia. I rischi di ...