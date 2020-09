Covid, all’Università Parthenope un’app per gestire gli accessi (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli si potrà tornare all’Università, segnalando la propria presenza attraverso uno strumento informatico. L’Ateneo Parthenope ha, infatti, sviluppato una app per segnalare l’accesso ai plessi universitari, in ottemperanza alle regole contro la diffusione del Covid-19. Una registrazione obbligatoria (mediante l’app o, in emergenza, un sito internet) permetterà all’Ateneo di sapere in anticipo il numero di studenti che seguiranno in presenza e definire così le aule, sulla base delle capienze necessarie, garantendo tutte le misure di sicurezza previste. Gli studenti, all’atto della registrazione, dovranno anche firmare l’autocertificazione di non essere soggetti a rischio. All’arrivo in Ateneo, saranno gli studenti stessi a registrarsi, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli si potrà tornare all’Università, segnalando la propria presenza attraverso uno strumento informatico. L’Ateneoha, infatti, sviluppato una app per segnalare l’accesso ai plessi universitari, in ottemperanza alle regole contro la diffusione del-19. Una registrazione obbligatoria (mediante l’app o, in emergenza, un sito internet) permetterà all’Ateneo di sapere in anticipo il numero di studenti che seguiranno in presenza e definire così le aule, sulla base delle capienze necessarie, garantendo tutte le misure di sicurezza previste. Gli studenti, all’atto della registrazione, dovranno anche firmare l’autocertificazione di non essere soggetti a rischio. All’arrivo in Ateneo, saranno gli studenti stessi a registrarsi, ...

