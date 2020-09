Clima, migranti e digitale: la svolta dell’Ue: “In Italia il vertice mondiale sulla salute” (Di giovedì 17 settembre 2020) Von der Leyen: «Gestione condivisa di rimpatri e diritto d’asilo. Il 37% del Recovery per centrare gli obiettivi green» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 17 settembre 2020) Von der Leyen: «Gestione condivisa di rimpatri e diritto d’asilo. Il 37% del Recovery per centrare gli obiettivi green»

007Vincentxxx : RT @JohnHard3: Lotta al virus, lavoro, clima, diritti: i pilastri di Von der Leyen. “Con Conte vertice sulla sanità in Italia. Migranti, ab… - JohnHard3 : Lotta al virus, lavoro, clima, diritti: i pilastri di Von der Leyen. “Con Conte vertice sulla sanità in Italia. Mig… - VaniaToni1 : #Clima, #migranti e #digitale: la svolta dell#'Ue 'In #Italia il vertice mondiale sulla #salute' @la_stampa… - MPerardi : Serve aggiungere altro? Gli obiettivi #green ficcateveli in.... (semicit.). #coronavirus #Immuni… - AndreaLompio53 : Grandissima #vonderLeyen: ancora una volta si vede la differenza fra chi ha una visione concreta per un futuro pros… -