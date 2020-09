Bimbo 11enne difende il titolo in un contest alcolico per under 14 e perde la vita dopo l’ultima birra

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo 11enne

NewNotizie

Solingen, il bimbo scampato alla strage all'amico: "I miei fratellini sono morti" "Non mi vedrai più, i miei fratellini sono morti". È il messaggio inviato a un amichetto da M., l'11enne scampato alla ..."Non mi vedrai più, i miei fratellini sono morti". È il messaggio WhatsApp inviato a un amichetto da M., l'11enne scampato alla strage familiare che ieri ha sconvolto la cittadina di Solingen, in Germ ...Una storia che ha dell’incredibile quella di un bambino di 11 anni che ha salvato la nonna guidando in ospedale. Aveva imparato a guidare dal nonno.