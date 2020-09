Anticipazioni Daydreamer 19 settembre: Can torna con Sanem e la promuove copywriter, ma c’è chi maligna (Di giovedì 17 settembre 2020) Anticipazioni Daydreamer 19 settembre: dopodomani pomeriggio tornerà l’amatissima soap con Can Yaman e Demet Ozdemir. Scopriamo insieme che cosa succederà! Anticipazioni Daydreamer 19 settembre: Can nomina Sanem copywriter, ma per Deren e Guliz c’è qualcosa sotto La presentazione della campagna per la “Compass Sport” si rivelerà un grande successo grazie a Sanem, così Can promuoverà l’amata al ruolo di copywriter (incarico per cui, lo ricordiamo, l’aspirante scrittrice stava svolgendo lo stage presso la “Fikri Harika”). La decisione di Divit non convincerà l’invidiosa Deren e la pettegola Guliz. Le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 17 settembre 2020)19: dopodomani pomeriggio tornerà l’amatissima soap con Can Yaman e Demet Ozdemir. Scopriamo insieme che cosa succederà!19: Can nomina, ma per Deren e Guliz c’è qualcosa sotto La presentazione della campagna per la “Compass Sport” si rivelerà un grande successo grazie a, così Canrà l’amata al ruolo di(incarico per cui, lo ricordiamo, l’aspirante scrittrice stava svolgendo lo stage presso la “Fikri Harika”). La decisione di Divit non convincerà l’invidiosa Deren e la pettegola Guliz. Le ...

