Ai killer di Willy il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020) Stefano Vladovich L'assegno governativo incassato anche dai fratelli Bianchi, da Pincarelli e Belleggi Picchiatori ma con ildi. Mentre continuano gli interrogatori dei carabinieri di Colleferro, la Gdf setaccia il patrimonio e le attività dei fratelli Bianchi e dei loro amici. I quattro arrestati, di cui tre totalmente sconosciuti al fisco, percepirebbero 700 euro dal 2019. Ancora da chiarire con quale denaro Gabriele ha aperto, a giugno, un negozio di ortofrutta a Cori. «Ho sfidato la crisi provocata dal lockdown», aveva detto Gabriele Bianchi, il fratello più alto, quello con «Proteggi la famiglia» tatuato sugli addominali, davanti alle telecamere del Tg3. Si sentiva un imprenditore modello per tutta la Ciociaria, Gabriele, ma con precedenti per spaccio di droga e lesioni. E una ...

Hanno chiesto mutande e calzini puliti. E acqua minerale. Prima settimana di carcere per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli. Isolati nel braccio G12, transito, del penitenziario ro ...