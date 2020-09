A settembre, il nuovo CEO di NN, Chris Greentree, entrerà a far parte dell'azienda globale di software per il settore automobilistico (Di giovedì 17 settembre 2020) BUDAPEST, Ungheria, 16 settembre 2020 /PRNewswire/



A partire da settembre Chris Greentree diventerà il nuovo CEO di NNG LLC, un fornitore globale di software per il settore automobilistico. Il nuovo amministrazione delegato ha una conoscenza approfondita del mercato globale del software per il settore automobilistico, comprese le tendenze correlate. Inoltre, vanta una vasta esperienza nel marketing e nelle vendite, oltre a solide competenze tecniche. Chris Greentree è cresciuto a Filadelfia, dove, sin dalla tenera età, ha aiutato suo padre nell'officina a conduzione familiare. Le auto e la guida ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) BUDAPEST, Ungheria, 162020 /PRNewswire/A partire dadiventerà ilCEO di NNG LLC, un fornitorediper il. Ilamministrazione delegato ha una conoscenza approfondita del mercatodelper il, comprese le tendenze correlate. Inoltre, vanta una vasta esperienza nel marketing e nelle vendite, oltre a solide competenze tecniche.è cresciuto a Filadelfia, dove, sin dalla tenera età, ha aiutato suo padre nell'officina a conduzione familiare. Le auto e la guida ...

