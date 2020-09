Xbox Series S 'solo' come Xbox One nei giochi retrocompatibili. Stesso frame rate e stessa risoluzione, nessun miglioramento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sappiamo già da alcuni giorni che Xbox Series S non supporterà la versione Xbox One X per i videogiochi retrocompatibili ma Microsoft aveva nonostante tutto calmato le acque tranquillizzando i fan e spingendo molti a pensare che l'elemento assente fossero solo gli asset 4K. Ora sembrerebbe chiaro che in realtà non è così."Xbox Series S propone la versione Xbox One S dei giochi retrocompatibili applicando filtri per le texture migliori, frame rate più elevati e stabili, tempi di caricamento più veloci e HDR automatico". Queste sono le parole di Microsoft ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sappiamo già da alcuni giorni cheS non supporterà la versioneOne X per i videoma Microsoft aveva nonostante tutto calmato le acque tranquillizzando i fan e spingendo molti a pensare che l'elemento assente fosserogli asset 4K. Ora sembrerebbe chiaro che in realtà non è così."S propone la versioneOne S deiapplicando filtri per le texture migliori,più elevati e stabili, tempi di caricamento più veloci e HDR automatico". Queste sono le parole di Microsoft ...

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - Alvise_C : Progettazione delle confezioni per la vendita al dettaglio di Xbox Series X e Series S - teknokulturaa : Xbox Series S era spuntata segretamente in questo video - -