Ursula von der Leyen: "Con Conte organizzeremo un vertice sulla Sanità" (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla Sanità, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere” i cittadini. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, all’Eurocamera, a Bruxelles. “Dobbiamo costruire un’Unione della Sanità”, ha dichiarato von der Leyen.“Gli europei vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momento per l’Europa di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Con il presidente del Consiglio Giuseppee la presidenza italiana del G20unglobale;, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere” i cittadini. Così la presidente della Commissione europea,von der, nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione, all’Eurocamera, a Bruxelles. “Dobbiamo costruire un’Unione della;”, ha dichiarato von der.“Gli europei vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momento per l’Europa di ...

europainitalia : Segui la diretta del 1° Discorso sulla Stato dell'Unione della Presidente???? Ursula von der Leyen al Parlamento euro… - sergio1702spain : RT @marcobreso: ** Ursula von der Leyen annuncia un summit mondiale sulla Salute in Italia per il prossimo anno (durante la presidenza ital… - Be_Herrero : RT @marcobreso: ** Ursula von der Leyen annuncia un summit mondiale sulla Salute in Italia per il prossimo anno (durante la presidenza ital… - peristeraRa : RT @Corriere: Il discorso sullo stato dell’Unione di Ursula von der Leyen - kiara86769608 : RT @Open_gol: ?? La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’Italia ospiterà il Global Health Summit nel 2… -