Tommaso Zorzi rientra nella Casa | Dichiarazione ufficiali del GF Vip | Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lunedì 14 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, e sembrerebbe essere iniziato già con diverse situazioni particolari. Tra l’uscita di Flavia Vento e le parole ineccepibili di Fausto Leali, alla fine della diretta un concorrente si è sentito poco bene. Tommaso Zorzi infatti, è stato isolato dagli altri partecipanti a causa dei suoi sintomi simili al Covid-19, in modo tale da prendere tutte le precauzioni possibili. Questo però ha creato curiosità da parte del pubblico che si chiede, se prima di entrare, si siano svolte le adeguate procedure. Tommaso Zorzi rientra nella Casa Finita la puntata il concorrente e influencer Tommaso Zorzi ha accusato dei sintomi legati ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lunedì 14 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, e sembrerebbe essere iniziato già con diverse situazioni particolari. Tra l’uscita di Flavia Vento e le parole ineccepibili di Fausto Leali, alla fine della diretta un concorrente si è sentito poco bene.infatti, è stato isolato dagli altri partecipanti a causa dei suoi sintomi simili al Covid-19, in modo tale da prendere tutte le precauzioni possibili. Questo però ha creato curiosità da parte del pubblico che si chiede, se prima di entrare, si siano svolte le adeguate procedure.Finita la puntata il concorrente e influencerha accusato dei sintomi legati ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - davidemaggio : Tommaso Zorzi è (per ora) fuori dalla casa del #GFVIP. - lontanissimo_ : RT @brother_jude: Flavia Vento e Tommaso Zorzi dopo 24h dalla prima puntata #GFVIP - camillatwitt3r : RT @breadwithkiwiss: Tommaso Zorzi quando entrerà in casa consapevole di essere già il vincitore: #GFVIP -