Sorpreso con della cocaina in centro a Tempio: denunciato (Di mercoledì 16 settembre 2020) , Visited 9 times, 25 visits today, Notizie Simili: Un flusso di cocaina continuo fino a Olbia,… cocaina nascosta nei mobili della casa: arrestate 2 persone Giovane e ben addentrato nel ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) , Visited 9 times, 25 visits today, Notizie Simili: Un flusso dicontinuo fino a Olbia,…nascosta nei mobilicasa: arrestate 2 persone Giovane e ben addentrato nel ...

TgrSardegna : Turista turco sorpreso da @poliziadistato in aeroporto in partenza dalla #Sardegna con un pezzo di stalattite stac… - SettenewsWeb : E’ stato sorpreso lunedì mattina, 14 settembre, primo giorno di scuola, dalla Polizia di Stato, un ragazzo di 17 an… - Angela98465736 : @diMartedi @GianricoCarof Carofiglio per quello che può valere ieri. Ha espresso con parole illuminate quello che i… - FrancescoCarpu1 : @EdoardoMecca1 Anche io la penso così. Ma tutte queste titubanze mi hanno cmq sorpreso. Sinceramente non capisco oc… -