Scampia | spacciava nel lotto T A | 48enne arrestato

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arcangelo Ghisleri, presso i porticati degli edifici delT/A, un uomo che consegnava qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro. I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 68 euro, di 22 involucri contenenti complessivamente circa 20 grammi di marijuana e di 4 stecche di hashish del peso di 5 grammi. Giuseppe Corrado, napoletano di 48 anni con precedenti di polizia, è statoper spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.