Raiola: «Pinamonti Inter? C’è l’accordo col Genoa» – VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mino Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro nella sede dell’Inter per il futuro di Andrea Pinamonti Mino Raiola ha parlato al termine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter per il futuro dell’attaccante Andrea Pinamonti. Le dichiarazioni dell’agente. Pinamonti Inter – «C’è l’accordo tra i due club, noi dobbiamo rivederci. Stiamo lavorando». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Minoha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro nella sede dell’per il futuro di AndreaMinoha parlato al termine dell’incontro con la dirigenza dell’per il futuro dell’attaccante Andrea. Le dichiarazioni dell’agente.– «C’è l’accordo tra i due club, noi dobbiamo rivederci. Stiamo lavorando». Leggi su Calcionews24.com

La vicenda Milik sta per giungere a termine. Incontro tra l’agente del calciatore e la dirigenza della Roma, per limare gli ultimi dettagli. Il polacco sembra aver sciolto le riserve accettando la des ...

A fare da intermediario tra Genoa e Inter, potrebbe essere proprio il potente agente del calciatore, Mino Raiola. L’uomo è giunto a Milano, come raccontano i colleghi di Calciomercato.it, per risolver ...

L'agente di Pinamonti, Mino Raiola, è nella sede dell'Inter per discutere del futuro del'attaccante del Genoa. Fra la società nerazzurra ed il club rossoblu c'è un gentlemen agreement per riportare a ...

A fare da intermediario tra Genoa e Inter, potrebbe essere proprio il potente agente del calciatore, Mino Raiola. L'uomo è giunto a Milano, come raccontano i colleghi di Calciomercato.it, per risolver ...