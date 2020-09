Pioli su Ibrahimovic: «Ha recuperato completamente: sta bene» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Ibrahimovic durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Shamrock. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: «Zlatan avrei preferito che potesse giocare qualche spezzone delle ultime due amichevoli ma ha recuperato completamente: sta bene fisicamente e sta molto bene mentalmente. Competitivo al massimo e disponibile al massimo come sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato didurante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League Stefano, allenatore del Milan, ha parlato di Zlatandurante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Shamrock. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: «Zlatan avrei preferito che potesse giocare qualche spezzone delle ultime due amichevoli ma ha: stafisicamente e sta moltomentalmente. Competitivo al massimo e disponibile al massimo come sempre». Leggi su Calcionews24.com

