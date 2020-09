Pie Intenzioni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Corriere pubblica una bozza rivista delle linee guida per il piano nazionale di recupero e resilienza (Dio scacci questa parola dal nostro vocabolario) o PNRR (il pdf qui: https://www.corriere.it/economia/lavoro/20 settembre 16/recovery-fund-linee-guida-governo-documento-integrale-definitivo-pdf-8044589a-f804-11ea-b07a-89de8d9d3d69.shtml). Siamo di fronte, lo ribadiamo, ad un documento del tipo “” in assenza di un quadro normativo eurounitario definito. Si arriva ad ammettere testualmente che esiste solo una bozza di regolamento del Consiglio UE. L’unica scelta chiara è la volontà di non “trascinare” sulla RRF (resilience and recovery facility) vecchi impegni di spesa o impegni di spesa già finanziati o finanziabili con ordinari fondi SIE (FSE, FESR ecc.). I criteri “negativi” cioè quelli che depongono per la ...