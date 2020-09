NB Aurora annuncia aumento di capitale da 150 milioni

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo l’IPO e dopo aver completato il primo round di investimenti sulle PMI, NBtorna sul mercato edundidel valore di 150di euro, per continuare a investire a sostegno delle piccole e medie imprese italiane. L’diè rivolto agli azionisti ordinari di Classe A e concerne l’emissione di 15.000.000 nuove azioni, al prezzo di emissione di 10 euro ciascuna. Il rapporto di opzione è stato fissato in 1 nuova azione ogni 1 azione ordinaria di Classe A esistente. Il periodo di offerta in opzione va dal 21 settembre 2020 al 7 ottobre 2020 ed i diritti di opzione saranno negoziabili sul MIV –Segmento Professionale, dal 21 settembre 2020 al 1 ottobre 2020.