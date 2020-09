Nainggolan, matrimonio finito con la moglie Claudia: fissata l’udienza di separazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novità sul fronte Radja Nainggolan, sia dal punto di vista professionale che da quello della vita privata. Dopo l’esperienza con il Cagliari, il belga è tornato all’Inter e si candida ad essere grande protagonista con i nerazzurri. Ma arrivano novità anche personali. Secondo quanto riporta ‘Chi’ il calciatore e sua moglie Claudia si sarebbero separati e sarebbe stata fissata anche l’udienza di separazione. Una notizia che rimbalzava da qualche mesi, dalla relazione sono nate Aysha (8 anni) e Mailey (4) che si sono aggiunte ad altre due figlie nate dalla precedente relazione. Sempre secondo quanto riporta ‘Chi’ Nainggolan avrebbe già preso una nuova casa al Bosco Verticale a Milano con una nuova compagna. ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Novità sul fronte Radja, sia dal punto di vista professionale che da quello della vita privata. Dopo l’esperienza con il Cagliari, il belga è tornato all’Inter e si candida ad essere grande protagonista con i nerazzurri. Ma arrivano novità anche personali. Secondo quanto riporta ‘Chi’ il calciatore e suasi sarebbero separati e sarebbe stataanche l’udienza di. Una notizia che rimbalzava da qualche mesi, dalla relazione sono nate Aysha (8 anni) e Mailey (4) che si sono aggiunte ad altre due figlie nate dalla precedente relazione. Sempre secondo quanto riporta ‘Chi’avrebbe già preso una nuova casa al Bosco Verticale a Milano con una nuova compagna. ...

Gazzetta_it : Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione - CalcioWeb : #Nainggolan, matrimonio finito con la moglie Claudia: fissata l'udienza di separazione - - BilliGabriele : RT @Gazzetta_it: Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Claudia e Radja #Nainggolan, matrimonio finito. Fissata l'udienza per la separazione - Calcio_Casteddu : NAINGGOLAN ¦ Il ritorno del Ninja lo scorso anno a #Cagliari era parso a tutti come un riavvicinamento dopo i recen… -