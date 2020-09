L’ultimo saluto di Ciro a Paola: «Ti amerò oltre le nuvole» (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro». È scritto su un cartello l’addio di Ciro a Maria Paola, lasciato sul muro della chiesa. Lui non è al funerale, ma le sue parole sì. Ha salutato la ragazza all’obitorio dell’ospedale, accompagnato da qualche amico e da un rappresentante dell’Arcigay. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) «Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro». È scritto su un cartello l’addio di Ciro a Maria Paola, lasciato sul muro della chiesa. Lui non è al funerale, ma le sue parole sì. Ha salutato la ragazza all’obitorio dell’ospedale, accompagnato da qualche amico e da un rappresentante dell’Arcigay.

Agenzia_Ansa : 'Ti amerò oltre le nuvole' L'ultimo saluto di Ciro a Maria Paola #Caivano #ANSA - OfficialASRoma : L'omaggio a Willy, nel giorno dell'ultimo saluto ?? - Avvenire_Nei : #Colleferro. Tutti in fila per #Willy, ragazzo buono ucciso a calci - infoitinterno : L'ultimo saluto di Ciro alla fidanzata uccisa. 'Ma abbiamo vinto noi' - MadagioPepe : I funerali di Maria Paola a Caivano. Ciro dà l'ultimo saluto alla ragazza. Patriciello: 'Basta odio' via @fanpage -

