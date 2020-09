L’orsa JJ4 è finalmente libera E M49? Lui resta in gabbia Per questo ho denunciato la provincia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Tar di Trento ha appena accolto la richiesta di sospensione dell’ordinanza emessa dal presidente trentino, il leghista Maurizio Fugatti. Ordinanza di cattura di mamma orsa JJ4, rea di aver attaccato padre e figlio cacciatori in esplorazione nei boschi, che alla sera giravano alla ricerca di possibile fauna, non in periodo di caccia, ma solo per prevedere dove cercare alla riapertura della stagione. L’ordinanza, la seconda emessa e la seconda bloccata dal tribunale amministrativo trentino ha peraltro una storia molto brutta, poiché è stata emessa ai primi di agosto e tenuta nascosta, alla faccia della trasparenza tanto declamata dalladi Trento. Fatto sta che, scoperto tale provvedimento, le associazioni Enpa e Oipa, hanno avviato il ricorso, oggi accolto dal Tar. E, mentre mamma orsa e i suoi piccoli, che sarebbero certamente ...