Gazzetta - Milik-Roma, pausa di riflessione: Juve e Dzeko appesi ad un filo, le ultime (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sembra uno scenario al quanto grottesco, ma ai piedi (e soprattutto alla testa) di Arek Milik al momento sono legate ben tre squadre, due delle quali attendono di capire la decisione del polacco per dare una svolta decisiva al proprio calciomercato. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sembra uno scenario al quanto grottesco, ma ai piedi (e soprattutto alla testa) di Arekal momento sono legate ben tre squadre, due delle quali attendono di capire la decisione del polacco per dare una svolta decisiva al proprio calciomercato.

Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - carlolaudisa : la rinuncia #Juve a #Suarez e il tappo di #Milik per #Dzeko in bianconero. l’ora delle scelte. - tuttonapoli : Gazzetta - Milik-Roma, pausa di riflessione: Juve e Dzeko appesi ad un filo, le ultime - forzaroma : Nasce la nuova Roma. Kumbulla, Milik e De Sciglio: è ora di decollare #ASRoma #calciomercato -