Emma Marrone riprende in mano la sua vita e carriera

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Uno squillo sul cellulare, il numero del suo dottore che compare sul display, la paura di rispondere. E poi la gioia, infinita, di essersi lasciata alle spalle un incubo. «All’inizio ho pensato: ecco, ci risiamo», ha raccontato. Aveva 24 anni quando ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. È stata operata più volte. Stava meglio. Poi un anno fa è stata costretta a curarsi di nuovo. L’ansia, lo stop, la speranza. E quest’estate la buona notizia. «Mi hanno chiamato per dirmi che va tutto bene: gli ultimi esami conferche sono completamente fuori dalla malattia». La sua espressione raggiante e soddisfatta dice più di mille parole., dopo essersi lasciata alle spalle preoccupazioni e prove dolorose, ha voglia di vivere ancora più intensamente. ...

