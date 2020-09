Emanuele Ndoj: il calciatore del Brescia denunciato per aver violato la quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia risultato positivo al Coronavirus è stato denunciato durante i controlli anti-Covid dei carabinieri nei locali del centro storico della città . Ndoj è stato fermato lo scorso fine settimana con altri tre giovani fuori da un locale ma la notizia è trapelata solo questa mattina dagli ambienti giudiziari. I 4 erano tutti positivi e hanno violato la quarantena nonostante fossero stati inseriti nell’elenco di Ats perche’ sottoposti a restrizione sanitaria domiciliare. Ndoj e gli amici sono stati così denunciati per inosservanza delle normative previste contro il Coronavirus. Il Brescia calcio non ha rilasciato commenti sostenendo di non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020), centrocampista delrisultato positivo al Coronavirus è statodurante i controlli anti-Covid dei carabinieri nei locali del centro storico della città .è stato fermato lo scorso fine settimana con altri tre giovani fuori da un locale ma la notizia è trapelata solo questa mattina dagli ambienti giudiziari. I 4 erano tutti positivi e hannolanonostante fossero stati inseriti nell’elenco di Ats perche’ sottoposti a restrizione sanitaria domiciliare.e gli amici sono stati così denunciati per inosservanza delle normative previste contro il Coronavirus. Ilcalcio non ha rilasciato commenti sostenendo di non ...

sportface2016 : #Brescia Emanuele #Ndoj multato e denunciato per aver violato la quarantena - Noovyis : (Emanuele Ndoj: il calciatore del Brescia denunciato per aver violato la quarantena) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Emanuele Ndoj: il calciatore del Brescia denunciato per aver violato la quarantena: è stato fermato lo scorso fine… -