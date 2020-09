Danilo: «Pirlo è un allenatore molto calmo. Spero che questo anno sia migliore alla Juve» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Danilo, terzino bianconero, ha parlato del suo primo anno alla Juve e degli obiettivi in vista della seconda stagione Intervistato dal sito ufficiale della Fifa, Danilo ha analizzato la sua prima stagione alla Juve. Le parole del terzino brasiliano. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE VITTORIE – «Sono molto felice di aver vinto i campionati in Inghilterra, Spagna e italia. È sempre bello essere l’unico giocatore ad aver fatto qualcosa». Juve – «La considero una buona stagione. È stato un anno di adattamento. Ho lasciato la Premier League, che è totalmente diversa fisicamente e tatticamente. Ho provato ad adattarmi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020), terzino bianconero, ha parlato del suo primoe degli obiettivi in vista della seconda stagione Intervistato dal sito ufficiale della Fifa,ha analizzato la sua prima stagione. Le parole del terzino brasiliano. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE VITTORIE – «Sonofelice di aver vinto i campionati in Inghilterra, Spagna e italia. È sempre bello essere l’unico giocatore ad aver fatto qualcosa».– «La considero una buona stagione. È stato undi adattamento. Ho lasciato la Premier League, che è totalmente diversa fisicamente e tatticamente. Ho provato ad adattarmi ...

forumJuventus : Danilo: 'Primo anno alla Juve buono, vogliamo fare di più in Champions. Pirlo ha le idee chiare e sa come trasmette… - migumari8448 : RT @cmdotcom: #Juve, #Danilo loda #Pirlo: 'E' molto chiaro, ha idee davvero buone. Si è allenato con noi, è ancora incredibile...' https://… - cmdotcom : #Juve, #Danilo loda #Pirlo: 'E' molto chiaro, ha idee davvero buone. Si è allenato con noi, è ancora incredibile...… - isamiccoli52 : RT @TUTTOJUVE_COM: Danilo: 'Pirlo? In campo era un giocatore unico. Da allenatore capisce davvero la mentalità dei giocatori in campo, cono… - ArturoDb72 : RT @TUTTOJUVE_COM: Danilo: 'Pirlo? In campo era un giocatore unico. Da allenatore capisce davvero la mentalità dei giocatori in campo, cono… -