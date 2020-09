Da Udine: "De Paul ha l'accordo col Leeds! Ecco cosa manca per la chiusura" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. Il Messaggero Veneto scrive che la formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rodrigo Deha detto sì al Leeds United. Il Messaggero Veneto scrive che la formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4.

Il nodo resta sempre l’accordo con l’Udinese che ancora non c’è UDINE. Il Leeds ha pronto un contratto di quattro anni a 4 milioni di euro per Rodrigo De Paul. È la chiave economica ...

Il forfait dell’argentino in amichevole dà speranza agli inglesi, ma servono 40 milioni. Molina sta finalmente arrivando a Udine UDINE Le voci di mercato corrono nella rete, nel web, alimentate anche ...

L’Udinese di Luca Gotti, che lo scorso anno si è comportato davvero bene alla sua prima esperienza, parte come da ormai qualche stagione, con l’obiettivo di raggiungere la matematica salvezza il prima ...

