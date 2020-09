Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: al via le riprese del sequel (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al via le riprese del sequel di Come un gatto in Tangenziale, commedia campione d'incassi di Riccardo Milano con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Sono iniziate le riprese del secondo capitolo della commedia campione d'incassi e Biglietto d'Oro del 2018 Come un gatto in Tangenziale, diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA. Nel cast, accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Al via ledeldiunin, commedia campione d'incassi di Riccardo Milano con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Sono iniziate ledel secondo capitolo della commedia campione d'incassi e Biglietto d'Oro del 2018unin, diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.unindiè prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA. Nel cast, accanto a Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ...

