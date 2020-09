Ancona | incendio devasta il porto Chiusi parchi e scuole VIDEO

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Undi vaste proporzioni è scoppiato nella notte all'interno deldi: ad andare a fuoco uno dei capannoni della ex Tubimar, nei pressi della stazione marittima, dove erano stivati materiali cartacei, vernici, vetroresina e altro materiale infiammabile. Non sono state segnalate vittime ne' feriti. Segui su affaritaliani.it

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - TgrMarche : Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. - repubblica : Grande incendio divampa nel porto di Ancona: scuole e parchi chiusi [aggiornamento delle 07:28] - gplexousted : RT @TgrMarche: Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. - Corriere : Rogo ad Ancona, le fiamme divorano interi capannoni del porto -

A causa del vasto incendio all'ex Tubimar al porto, il Comune di Ancona ha "chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università i parchi e gli impianti sportivi all'aperto"