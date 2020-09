Altavilla Irpina, venerdì l’inaugurazione della compostiera di comunità (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Irpina (Av) – Sarà inaugurata Venerdì 18 settembre 2020, alle ore 17:00, presso la zona P.I.P. del Comune di Altavilla Irpina, la compostiera di comunità installata dalla City Net. Infatti dopo aver partecipato ad un bando pubblico della Regione Campania, il nostro comune è risultato aggiudicatario di due compostiera di comunità da 60 tonn/anno. L’Amministrazione comunale conferma la propria vocazione in termini di sostenibilità ambientale e sociale con un sistema completamente ecologico per accompagnare la naturale trasformazione dello scarto umido in fertilizzante naturale contro soluzioni industriali che si vogliono imporre al nostro territorio di alto pregio agricolo e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Sarà inaugurata Venerdì 18 settembre 2020, alle ore 17:00, presso la zona P.I.P. del Comune di, ladi comunità installata dalla City Net. Infatti dopo aver partecipato ad un bando pubblicoRegione Campania, il nostro comune è risultato aggiudicatario di duedi comunità da 60 tonn/anno. L’Amministrazione comunale conferma la propria vocazione in termini di sostenibilità ambientale e sociale con un sistema completamente ecologico per accompagnare la naturale trasformazione dello scarto umido in fertilizzante naturale contro soluzioni industriali che si vogliono imporre al nostro territorio di alto pregio agricolo e ...

occhio_notizie : Aggressione omofoba ad Altavilla Irpina: 'Sei gay, ammazzati' - pairsonnalitesF : Altavilla Irpina: 17enne perseguitato perchè omosessuale. Sputi e offese per strada nell ...: 15 Set. 2020 19:22 |… - pairsonnalitesF : Altavilla Irpina, 17enne perseguitato perchè omosessuale: sputi e offese per strada nell ...: Altavilla Irpina, 17e… - irpiniatimes1 : Altavilla Irpina, 17enne perseguitato perchè omosessuale: sputi e offese per strada nell’indifferenza dei passanti -

Ultime Notizie dalla rete : Altavilla Irpina Altavilla Irpina, il sindaco Vanni: "No al biodigestore industriale, si alla compostiera di comunità" Irpinia News Caivano, i genitori di Paola negano le accuse di omofobia:...

A portare la vicenda alla ribalta è l'avvocato Rolando Iorio che assiste la presunta vittima, un 17enne di Altavilla Irpina. Secondo quanto fa sapere il legale, il minore da anni è vittima di angherie ...

Altavilla Irpina, il sindaco Vanni: “No al biodigestore industriale, si alla compostiera di comunità”

Sarà inaugurata venerdì 18 settembre alle 17 ad Altavilla Irpina, la compostiera di comunità installata dalla City Net. Dopo aver partecipato ad un bando pubblico della Regione Campania, il comune di ...

Picchia e insulta ragazza trans: denunciata 45enne nell'Avellinese

È accaduto ad Altavilla Irpina, le violenze si ripetono da mesi e in alcuni casi sono state anche riprese con i telefonini e sono finite in rete. La vittima delle vessazioni un anno fa ha cambiato cit ...

A portare la vicenda alla ribalta è l'avvocato Rolando Iorio che assiste la presunta vittima, un 17enne di Altavilla Irpina. Secondo quanto fa sapere il legale, il minore da anni è vittima di angherie ...Sarà inaugurata venerdì 18 settembre alle 17 ad Altavilla Irpina, la compostiera di comunità installata dalla City Net. Dopo aver partecipato ad un bando pubblico della Regione Campania, il comune di ...È accaduto ad Altavilla Irpina, le violenze si ripetono da mesi e in alcuni casi sono state anche riprese con i telefonini e sono finite in rete. La vittima delle vessazioni un anno fa ha cambiato cit ...