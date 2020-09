Wanda Nara denunciata per violenza sui minori (Di martedì 15 settembre 2020) Il Codacons punta il dito contro “i modelli sbagliati proposti dai social network dove regnano rapper e influencer”. Per l’associazione, i messaggi che lanciano, “sbagliati e pericolosi”, sarebbero alla base di tragici eventi come l’omicidio di Colleferro. Nota di demerito a Wanda Nara per una recente foto osé fatta scattare a uno dei figli. Il Codacons scende di nuovo in campo contro influencer come Wanda Nara e rapperArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Il Codacons punta il dito contro “i modelli sbagliati proposti dai social network dove regnano rapper e influencer”. Per l’associazione, i messaggi che lanciano, “sbagliati e pericolosi”, sarebbero alla base di tragici eventi come l’omicidio di Colleferro. Nota di demerito aper una recente foto osé fatta scattare a uno dei figli. Il Codacons scende di nuovo in campo contro influencer comee rapperArticolo completo: dal blog SoloDonna

Yurealexx : RT @Pesgrau: Wanda Nara (esposa do Icardi) ta on fire ?? - ScorpioAngel_ : Vi siete fatte fotografare il culo da vostro figlio come Wanda Nara come quando facevate stesse pose e stessi selfie di Belen ? - cuoredicanna78 : @isa_nutter Guardano troppa TV con miti stile Wanda Nara La vita vera è un'altra cosa e noi lo sappiamo bene ?? - Lorenzo32843904 : RT @P_M_1960: Omicidio Willy, secondo il Codacons 'c'entrano' Wanda Nara e i rapper e sempre secondo il Codacons bisognerebbe 'vietare' tut… - pvsassone : RT @P_M_1960: Omicidio Willy, secondo il Codacons 'c'entrano' Wanda Nara e i rapper e sempre secondo il Codacons bisognerebbe 'vietare' tut… -

