Tredicenne fa il bagno al lago: muore dopo un mese a causa di un’ameba mangia cervello (Di martedì 15 settembre 2020) Tredicenne fa il bagno al lago: muore a causa di un’ameba mangia cervello muore a causa di un’ameba mangia cervello, entrata nel suo organismo dopo aver fatto un bagno in un lago: è quanto accaduto negli Stati Uniti a un Tredicenne. La vicenda risale a circa un mese fa, ma è stata resa nota solamente ora dai genitori dell’adolescente, i quali hanno raccontato la vicenda affinché una cosa simile non accada ad altre persone. Secondo quanto ricostruito, Tanner Lake Wall, questo il nome della giovane vittima, si trovava in campeggio in Florida quando ha fatto un bagno ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020)fa ilaldi un’amebadi un’ameba, entrata nel suo organismoaver fatto unin un: è quanto accaduto negli Stati Uniti a un. La vicenda risale a circa unfa, ma è stata resa nota solamente ora dai genitori dell’adolescente, i quali hanno raccontato la vicenda affinché una cosa simile non accada ad altre persone. Secondo quanto ricostruito, Tanner Lake Wall, questo il nome della giovane vittima, si trovava in campeggio in Florida quando ha fatto un...

