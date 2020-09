‘Temptation Island 7’, Valeria Liberati a IsaeChia.it: “Ora voglio vedere se Ciavy Maliokapis è realmente cambiato come dice”. Poi fa una precisazione sul suo rapporto con Alessandro Basciano (Di martedì 15 settembre 2020) Grazie alla loro partecipazione alla settima edizione di Temptation Island, Valeria Liberati e Andrea Ciavy Maliokapis si sono lasciati e poi ritrovati. Tra tutte le coppie in gioco, la loro è stata tra quelle che ha creato maggiori dinamiche all’interno del reality. Un percorso tortuoso, che ha messo in luce i problemi che la loro relazione si trascinava da ormai diverso tempo. La vicinanza tra Valeria e l’ex corteggiatore Alessandro Basciano, poi, aveva indotto Ciavy a chiedere in anticipo il falò finale di confronto e, al termine del loro incontro, entrambi erano sembrati concordi nel voler interrompere la loro storia d’amore. Terminato il programma, però, i due hanno iniziato a riprendere i ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 settembre 2020) Grazie alla loro partecipazione alla settima edizione di Temptatione Andreasi sono lasciati e poi ritrovati. Tra tutte le coppie in gioco, la loro è stata tra quelle che ha creato maggiori dinamiche all’interno del reality. Un percorso tortuoso, che ha messo in luce i problemi che la loro relazione si trascinava da ormai diverso tempo. La vicinanza trae l’ex corteggiatore, poi, aveva indottoa chiedere in anticipo il falò finale di confronto e, al termine del loro incontro, entrambi erano sembrati concordi nel voler interrompere la loro storia d’amore. Terminato il programma, però, i due hanno iniziato a riprendere i ...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, chi sono Nadia e Antonio: lavoro, età e presentazione - MisSunshine___ : Piersi tesoro mio, la prossima volta fai prima a non farci iniziare una serie se poi per altre cazzate (e mi riferi… - OrazioAngelucci : @TemptationITA @lapinella Io no perché mi sto interrogando sulla diabolicherìa della De Filippi che accoppia person… - zazoomblog : Iscrizioni Temptation Island 2021 quando sarà? Ecco come partecipare - #Iscrizioni #Temptation #Island -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island “Il nostro cucciolo” Fabrizio Corona | famiglia al completo E tra le braccia di Nina Moric spunta un neonato Zazoom Blog