Smart working | permessi | congedi per genitori | le novità da settembre Cosa cambia

Leggi su leggioggi

(Di martedì 15 settembre 2020)daper ialle prese con la routine del lavoro e del ritorno dei figli a scuola in termini diCovid? Organizzare tutto non è semplice e, dopo mesi di chiusure dei servizi educativi e scolastici, ecco che ora si ritorna in classe e in azienda a lavorare. Ma come gestire gli impegni e la necessità di cura dei figli d’ora in poi? Il Decreto legge n. 111 dell’82020 ha previsto il ricorso alloper i dipendentidi figli fino a quattordici anni di età interessati da un periodo di quarantena disposto dall’ASL territorialmente competente. In alternativa è possibile ottenere un ...