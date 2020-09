Sisma 2016, Conte assicura: “Ricostruzione in 5 anni? Credibile, garantiamo massimo impegno. Non può avvenire in pochissimi anni” (Di martedì 15 settembre 2020) Ricostruzione in un quinquennio? “L’arco temporale del quinquennio è Credibile. Va detto che la ricostruzione non può avvenire nell’arco di pochissimi anni, ma in un arco temporale minimo e il quinquennio è Credibile”, così il premier Giuseppe Conte in visita a Norcia per la ripartenza dell’anno scolastico, ha speso alcune parole per la ricostruzione nelle aree colpite dal Sisma del 2016, dove macerie e sfollati fanno ancora da padrone. Il presidente del Consiglio ha poi annunciato un progetto Eni che garantirà la ricostruzione della cattedrale della città umbra. L'articolo Sisma 2016, Conte assicura: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ricostruzione in un quinquennio? “L’arco temporale del quinquennio è. Va detto che la ricostruzione non puònell’arco di, ma in un arco temporale minimo e il quinquennio è”, così il premier Giuseppein visita a Norcia per la ripartenza dell’anno scolastico, ha speso alcune parole per la ricostruzione nelle aree colpite daldel, dove macerie e sfollati fanno ancora da padrone. Il presidente del Consiglio ha poi annunciato un progetto Eni che garantirà la ricostruzione della cattedrale della città umbra. L'articolo: ...

Ultime Notizie dalla rete : Sisma 2016 Sisma 2016, il Presidente Conte incontra i sindaci del cratere a Palazzo Chigi Governo Conte visita la nuova scuola di Norcia: «Partiamo da qui per rilanciare ricostruzione»

«Questa è una comunità scolastica doppiamente sofferente per il sisma e per il covid. Per questo ho voluto dedicare la mia prima uscita qui. Non è solo un fatto simbolico ma sostanziale, di vicinanza.

Ricostruzione post sisma, Legnini, stabilizzazione precari dà garanzia

Il Commissario Fp Cisl Umbria Luca Talevi nei giorni scorsi ha incontrato, in videoconferenza, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016, Giovanni Legnini, in collegamento da ...

Rieti, palazzo fatiscente. Allarme di Sebastiani: «Passaggio di studenti nelle vicinanze»

RIETI - La facciata «probabilmente non è crollata per i recenti sismi poiché legata da catene» ma, presentandosi «spanciata» su via San Francesco, necessita di «una urgente ordinanza di messa in sicur ...

