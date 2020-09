Shamrock-Milan, Pioli in conferenza stampa: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di martedì 15 settembre 2020) Alle 14:00 di mercoledì 16 settembre Stefano Pioli terrà la conferenza stampa alla vigilia di Shamrock Rovers-Milan, match del secondo turno di qualificazione di Europa League 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico rossonero alla prima conferenza stagionale in questo appuntamento che vedrà i rossoneri a caccia di un successo per continuare il percorso nei preliminari della competizione continentale. La conferenza stampa sarà trasmesso sul canale tematico del club rossonero, Milan TV così come sui canali social della società. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Alle 14:00 di mercoledì 16 settembre Stefanoterrà laalla vigilia diRovers-, match del secondo turno di qualificazione di Europa League 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico rossonero alla primastagionale in questo appuntamento che vedrà i rossoneri a caccia di un successo per continuare il percorso nei preliminari della competizione continentale. Lasarà trasmesso sul canale tematico del club rossonero,TV cosìsui canali social della società. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire ...

