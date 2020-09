Secondo municipio | Curia e Strano | ' Esistono criticità ataviche ma siamo in dissesto'

(Di martedì 15 settembre 2020) Piazza Europa 'invasa' dagli scooter, Cardello: 'E' come un circuito' 4 agosto 2020 Palazzine via Bernini, Cardello, Italia Viva,: 'Basta con questo degrado' 14 agosto 2020 Rischio bombe d'acqua, ...

aristogitone1 : RT @PoliticaPerJedi: Secondo Repubblica Roma @virginiaraggi ha nominato Katia Ziantoni nuovo assessore capitolino ai rifiuti. Dovrà affront… - ondadimare004 : RT @PoliticaPerJedi: Secondo Repubblica Roma @virginiaraggi ha nominato Katia Ziantoni nuovo assessore capitolino ai rifiuti. Dovrà affront… - pietro_busacca : RT @PoliticaPerJedi: Secondo Repubblica Roma @virginiaraggi ha nominato Katia Ziantoni nuovo assessore capitolino ai rifiuti. Dovrà affront… - proprioimeglio : RT @PoliticaPerJedi: Secondo Repubblica Roma @virginiaraggi ha nominato Katia Ziantoni nuovo assessore capitolino ai rifiuti. Dovrà affront… - lellosonnino : RT @PoliticaPerJedi: Secondo Repubblica Roma @virginiaraggi ha nominato Katia Ziantoni nuovo assessore capitolino ai rifiuti. Dovrà affront… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo municipio

CataniaToday

La novità è che questa istanza, dal Municipio al Campidoglio, comincia a fare breccia. L'addio al filobus Eur Tor de' Cenci Il ritiro del progetto legato al corridoio della mobilità Eur - Tor de’ ...Il Presidente del VII Municipio, Amedeo Ciaccheri ... stata fermata a seguito della segnalazione di una lite in strada. Secondo quanto riportato dalla vittima, la 39enne l'avrebbe aggredita ...L’11 dicembre 2018 un incendio colpì l’impianto del tmb di via Salaria 981 coinvolgendo con i fumi tossici l’intera città : l’immagine di un colossale fungo nero non solo è ancora nei nostri occhi, ma ...