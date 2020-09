Scuola, Azzolina: 'Se un bambino è positivo non è automatico che tutta la classe finisca in quarantena' (Di martedì 15 settembre 2020) ' Riapertura Scuola bilancio positivo . Sarà un anno straordinario complesso. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà. Ma ho visto anche quella preoccupazione che c'era prima, le tante ansie ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) ' Riaperturabilancio. Sarà un anno straordinario complesso. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà. Ma ho visto anche quella preoccupazione che c'era prima, le tante ansie ...

borghi_claudio : Sto ascoltando la AZZOLINA che sta facendo il parallelismo Scuola Ulisse Itaca senza probabilmente capire cosa le h… - matteosalvinimi : #Salvini: Battaglia politica su Scuola? No, non è battaglia politica, è una battaglia di civiltà. Presenteremo mozi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - QdSit : Scuola, Azzolina “Bilancio positivo sulla riapertura” #qds #qdsnotizie - paolaokaasan : RT @claudio_2022: Sedie a rotelle nelle scuole. Mai idea più strampalata e senza senso sia stata mai partorita in questa bizzarra repubblic… -