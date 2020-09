Pjanic | Andar via dalla Juve non è semplice ma il Barça è un sogno | è il club più grande al mondo

tutticonvocati : RT @filippomricci: Presentato Pjanic al Barcellona: 'Messi è un extraterrestre, non ho mai pensato che potesse andar via, è troppo legato a… - filippomricci : Presentato Pjanic al Barcellona: 'Messi è un extraterrestre, non ho mai pensato che potesse andar via, è troppo leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic Andar

Calciomercato.com

"Grazie al club, al presidente, ad Abidal che mi ha mandato un forte abbraccio. È un orgoglio enorme per me e per la mia famiglia essere qui. Lotterò per portare il club dove dev'essere e a vincere tr ...L’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in conferenza stampa si è presentato come nuovo giocatore del Barcellona: “Grazie al club e al presidente. Per me è un orgoglio enorme essere qui. Lot ...Prime parole da giocatore del Barcellona per Miralem Pjanic. Intervenuto in conferenza stampa, il bosniaco ha dichiarato: "Grazie al club e al presidente. Per m ...