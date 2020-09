Le cinque lune principali di Urano assomigliano a Plutone (Di martedì 15 settembre 2020) Utilizzando i dati del Herschel Space Observatory, un gruppo di astronomi guidati da Örs H. Detre del Max Planck Institute for Astronomy è riuscito a determinare le proprietà fisiche delle cinque lune principali di Urano. La radiazione infrarossa misurata, generata dal Sole che riscalda le loro superfici, suggerisce che assomigliano ai pianeti nani come Plutone Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 15 settembre 2020) Utilizzando i dati del Herschel Space Observatory, un gruppo di astronomi guidati da Örs H. Detre del Max Planck Institute for Astronomy è riuscito a determinare le proprietà fisiche delledi. La radiazione infrarossa misurata, generata dal Sole che riscalda le loro superfici, suggerisce cheai pianeti nani come

_AliveUniverse : Utilizzando i dati del Herschel Space Observatory, un gruppo di astronomi è riuscito a determinare le proprietà fis… - petaerpan__412 : RT @pycall__: Tra tutti i pianeti, ho sempre simpatizzato per Plutone. Quando poi lo hanno declassato mi è piaciuto ancora di più. Lui, con… - AyleSchatz : RT @pycall__: Tra tutti i pianeti, ho sempre simpatizzato per Plutone. Quando poi lo hanno declassato mi è piaciuto ancora di più. Lui, con… - MariaCr60576253 : RT @pycall__: Tra tutti i pianeti, ho sempre simpatizzato per Plutone. Quando poi lo hanno declassato mi è piaciuto ancora di più. Lui, con… - lastep440 : RT @mediainaf: Utilizzando i dati di @ESAHerschel, un team di astronomi tedesco-ungherese è riuscito a determinare le proprietà fisiche del… -

Ultime Notizie dalla rete : cinque lune Urano, osservate le caratteristiche delle cinque lune maggiori Sky Tg24