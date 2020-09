Indonesia, chi rifiuta di indossare la mascherina deve scavare le tombe per le vittime del coronavirus (Di martedì 15 settembre 2020) Una punizione forte quella adottata nella provincia di East Java, in Indonesia , per chi non indossa le mascherine: scavare tombe per le vittime di coronavirus. Lo riporta il Jakarta Times , secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) Una punizione forte quella adottata nella provincia di East Java, in, per chi non indossa le mascherine:per ledi. Lo riporta il Jakarta Times , secondo ...

