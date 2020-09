“Distruggi questo odio”. Addio Maria Paola: lacrime e rabbia ai funerali della ragazza (Di martedì 15 settembre 2020) E’ entrata in chiesa sorretta dal marito e da altri familiari Pina Gaglione, madre di Maria Paola, morta venerdì notte dopo essere caduta dallo scooter inseguita dal fratello Michele, che non accettava la sua relazione con Ciro Migliore, ragazzo trans. La donna, visibilmente provata, ha fatto il suo ingresso nella chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli) dove si celebrano i funerali della figlia. Poco prima era arrivata, accolta da un commosso applauso, la bara di Maria Paola, interamente bianca a rimarcare la giovanissima età della giovane vittima che da poco aveva compiuto 18 anni. Sulla bara sono stati posti dei fiori bianchi accompagnati dalla fascia con la scritta “Mamma e papà”. “Signore, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) E’ entrata in chiesa sorretta dal marito e da altri familiari Pina Gaglione, madre di, morta venerdì notte dopo essere caduta dallo scooter inseguita dal fratello Michele, che non accettava la sua relazione con Ciro Migliore, ragazzo trans. La donna, visibilmente provata, ha fatto il suo ingresso nella chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli) dove si celebrano ifiglia. Poco prima era arrivata, accolta da un commosso applauso, la bara di, interamente bianca a rimarcare la giovanissima etàgiovane vittima che da poco aveva compiuto 18 anni. Sulla bara sono stati posti dei fiori bianchi accompagnati dalla fascia con la scritta “Mamma e papà”. “Signore, ...

graziamorisi : @Gianmar26145917 Ebbene, per questo Cristo Signore, Yahushua Amashyah Immanuel, Tu proteggi Matteo Salvini e lo dif… - Two__ghosts__ : Amati, stai perdendo troppo tempo a fare il contrario e finirai per distruggerti. Se ti distruggi sarà tanto diffic… - pporappim : @crossingannah @nicconiACNH Lessi un tweet tempo fa a questo proposito che diceva che tanto Silvio non lo ammazzi s… - LIReMa4 : RT @__LittleSun: Jens ha una cotta per Kato che sembra avere una cotta per Moyo, il quale la detesta? Jana dove sei finita? Torna e distrug… - __LittleSun : Jens ha una cotta per Kato che sembra avere una cotta per Moyo, il quale la detesta? Jana dove sei finita? Torna e… -

Ultime Notizie dalla rete : “Distruggi questo Sicilia, i monti bruciati adesso fanno paura: “La natura ferita è a rischio dissesto” La Repubblica