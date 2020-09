Crash Bandicoot 4: arriva la demo del gioco (Di martedì 15 settembre 2020) Dal 16 settembre disponibile la demo di Crash Bandicoot 4: l’uscita del videogame il 2 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One Sarà disponibile dal 16 settembre la demo di Crash Bandicoot 4 – It’s About Time, nuovo capitolo della saga videoludica dedicata al marsupiale in blue jeans, in uscita il 2 ottobre per PS4… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Dal 16 settembre disponibile ladi4: l’uscita del videogame il 2 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One Sarà disponibile dal 16 settembre ladi4 – It’s About Time, nuovo capitolo della saga videoludica dedicata al marsupiale in blue jeans, in uscita il 2 ottobre per PS4… L'articolo Corriere Nazionale.

GGalaxyit : Svelata la quinta maschera su Crash Bandicoot 4: It's About Time. #crash #crashbandicoot… - Crashtefano : RT @CrashBZone: WHOA! CRASH BANDICOOT™ 4: LA DEMO DISPONIBILE QUESTO FINE SETTIMANA, IL RITORNO DI TAWNA BANDICOOT, I VIDEO FLASHBACK RIVEL… - CrashBZone : WHOA! CRASH BANDICOOT™ 4: LA DEMO DISPONIBILE QUESTO FINE SETTIMANA, IL RITORNO DI TAWNA BANDICOOT, I VIDEO FLASHBA… - MangaForevernet : ? Crash Bandicoot 4 - It’s About Time: il trailer live action ? ? - RaTIoX_ : RT @InstantGamingIT: Questa pubblicità giapponese di Crash Bandicoot 4 migliorerà nettamente la tua giornata -