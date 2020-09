Conte non esclude il rimpasto in caso di sconfitta alle Regionali. Ma di dimettersi non se ne parla… (Di martedì 15 settembre 2020) “Possibili rimpasti, problemi per il governo dopo le elezioni del 20 e 21 settembre? Rispondo con il fatto che siamo concentrati sul lavoro”. Così Giuseppe Conte, a margine della visita a una scuola di Norcia, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle conseguenze politiche delle Regionali di domenica prossima. Il rimpasto chiesto da Orlando? Probabile Il presidente del Consiglio dei ministri lascia intendere che, dopo la sfida delle Regionali, le possibilità di un rimpasto in caso di debacle della maggioranza sia un’eventualità concreta. Come ha anticipato anche il vicesgretario Pd, Andrea Orlando. Nella maggioranza non si nasconde che, soprattutto alcuni suoi ministri come Lucia Azzolina, fanno da zavorra al consenso del governo. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 settembre 2020) “Possibili rimpasti, problemi per il governo dopo le elezioni del 20 e 21 settembre? Rispondo con il fatto che siamo concentrati sul lavoro”. Così Giuseppe, a margine della visita a una scuola di Norcia, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle conseguenze politiche delledi domenica prossima. Ilchiesto da Orlando? Probabile Il presidente del Consiglio dei ministri lascia intendere che, dopo la sfida delle, le possibilità di unindi debacle della maggioranza sia un’eventualità concreta. Come ha anticipato anche il vicesgretario Pd, Andrea Orlando. Nella maggioranza non si nasconde che, soprattutto alcuni suoi ministri come Lucia Azzolina, fanno da zavorra al consenso del governo. Il ...

