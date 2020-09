Can Yaman di DayDreamer disperato: tradito e lasciato dalla fidanzata (Di martedì 15 settembre 2020) Can Yaman e il successo con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le Ali del Sogno Da quando Can Yaman ha trovato la popolarità in Italia il pubblico si è chiesto se il bel 30enne turco sia impegnato sentimentalmente. Addirittura sul web è iniziata a girare voce che il ragazzo avesse una storia d’amore con Demet Ozdemir, la collega di lavoro della soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno. A quanto pare, almeno per il momento, il professionista è single anche se in passato è stato fidanzato e purtroppo anche tradito. Ebbene sì, il protagonista della serie tv che in questa anomala estate ha ottenuto degli ascolti strepitosi è rimasto scottato in amore. L’attore turco sarebbe stato tradito ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) Cane il successo con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e– Le Ali del Sogno Da quando Canha trovato la popolarità in Italia il pubblico si è chiesto se il bel 30enne turco sia impegnato sentimentalmente. Addirittura sul web è iniziata a girare voce che il ragazzo avesse una storia d’amore con Demet Ozdemir, la collega di lavoro della soap opera– Le Ali del Sogno. A quanto pare, almeno per il momento, il professionista è single anche se in passato è stato fidanzato e purtroppo anche. Ebbene sì, il protagonista della serie tv che in questa anomala estate ha ottenuto degli ascolti strepitosi è rimasto scottato in amore. L’attore turco sarebbe stato...

