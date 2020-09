Bar Rafaeli condannata per frode fiscale: la modella deve scontare nove mesi di servizi sociali (Di martedì 15 settembre 2020) Bar Rafaeli condannata per frode fiscale. La top model Bar Rafaeli è stata ritenuta colpevole di frode fiscale nei confronti dello stato israeliano e dovrà scontare nove mesi di lavori obbligatori ai servizi sociali. Nello stesso procedimento condannata anche la madre che dovrà scontare invece 16 mesi di carcere. Dovranno pagare anche una multa complessiva pari a circa un milione e 250mila euro. nove mesi di lavori obbligatori per i servizi sociali, è questa la pena inflitta da un tribunale israeliano alla top model Bar ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Barper. La top model Barè stata ritenuta colpevole dinei confronti dello stato israeliano e dovràdi lavori obbligatori ai. Nello stesso procedimentoanche la madre che dovràinvece 16di carcere. Dovranno pagare anche una multa complessiva pari a circa un milione e 250mila euro.di lavori obbligatori per i, è questa la pena inflitta da un tribunale israeliano alla top model Bar ...

La topmodel Bar Rafaeli condannata per evasione fiscale: "Mi pento delle mie azioni"

Alla fine per la topmodel Bar Rafaeli è arrivata la sentenza: 9 mesi di servizi socialmente utili. Domenica, i giudici hanno condannato la bella israeliana per il reato di evasione fiscale.

Evasione fiscale, Bar Refaeli condannata a 9 mesi di lavori sociali

La top model Bar Refaeli dovrà prestare a partire dal 21 settembre nove mesi di lavori sociali. Lo ha stabilito oggi in forma definitiva il tribunale distrettuale di Tel Aviv, convalidando così un acc ...

