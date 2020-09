All Things Must Pass: l’album in cui il “solitario“ dei Beatles dimostra la sua grandezza (Di martedì 15 settembre 2020) L’ultima canzone che i Beatles registrano in studio per l’album “Let It Be”, l’1 e 2 aprile 1970, scritta da George Harrison, è “I, Me, Mine”. Rappresenta tutto ciò che George, ormai da diversi anni su un cammino spirituale, vuole lasciarsi alle spalle: “io”, “me stesso”, “mio”, sono concetti in contraddizione per chi cerca la liberazione spirituale e di tagliare i legami con le storture del “material world”. Per il George del 1969, i Beatles sono malati di egotismo, quattro schegge impazzite ormai incontenibili insieme, e osserva loro, e se stesso, con quel distacco che i tre anni di meditazione e percorso spirituale gli hanno insegnato. Vede la fine arrivare, e con eleganza la scansa aprendo, con classe innata, la sua carriera solista. Se uno pensa ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 settembre 2020) L’ultima canzone che iregistrano in studio per l’album “Let It Be”, l’1 e 2 aprile 1970, scritta da George Harrison, è “I, Me, Mine”. Rappresenta tutto ciò che George, ormai da diversi anni su un cammino spirituale, vuole lasciarsi alle spalle: “io”, “me stesso”, “mio”, sono concetti in contraddizione per chi cerca la liberazione spirituale e di tagliare i legami con le storture del “material world”. Per il George del 1969, isono malati di egotismo, quattro schegge impazzite ormai incontenibili insieme, e osserva loro, e se stesso, con quel distacco che i tre anni di meditazione e percorso spirituale gli hanno insegnato. Vede la fine arrivare, e con eleganza la scansa aprendo, con classe innata, la sua carriera solista. Se uno pensa ...

Attendere le proprie serie televisive può rivelarsi sempre difficile, soprattutto quando nel corso dei mesi nessuna notizia trapela e il mistero su cosa accadrà nei nuovi episodi si infittisce sempre ...

Dopo anni nella band di Liverpool, Harrison trova la sua strada da solista: il disco è un capolavoro con sperimentazioni alla chitarra, nuovi temi più spirituali e idee melodiche che nel gruppo, domin ...

